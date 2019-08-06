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МАРТ хотят разрешить согласовывать все административно регулируемые цены на товары и услуги
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли может получить полномочия согласовывать все цены, которые регулируются административно. В списке таких товаров и услуг в том числе и топливо. Об этом рассказал председатель правления Национального банка Павел Каллаур.
Сейчас административно регулируемые цены растут заметно больше, чем свободные.
Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин привел как пример цены на обучение в вузах, которые увеличились на 25%, на питание в детсадах, выросшие на 10%. Он отметил, что это слабо влияет на инфляцию напрямую, но заметно — на инфляционные ожидания людей.
— А высокие инфляционные ожидания сдерживают дальнейшее снижение инфляции — надо снижать издержки, а не только решать структурные проблемы в отдельных сферах через рост цен, — сказал Дмитрий Мурин.
Поэтому имеет смысл согласовывать все повышения с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Проекты документов, которые могут дать ведомству такие полномочия, уже подготовлены.
— Все повышение цен идет непосредственно через МАРТ. Исключением было топливо, но сейчас подготовлено решение, и если оно будет принято, в последующем все повышение регулируемых цен исключительно только через МАРТ, — отметил Павел Каллаур. — Это принципиальная позиция и непосредственно МАРТ, и Национального банка. Мы глубоко убеждены, что все это должно быть в одних руках, должна быть обеспечена координация действий как минимум в рамках прогнозов и расчетов со стороны Национального банка и МАРТ.
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Чиновники убеждены, что этим должно заниматься одно ведомство.
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