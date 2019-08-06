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Глава Нацбанка Беларуси не исключает перехода к режиму таргетирования инфляции в 2020 году

07.08.2019 16:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур не исключает, что изменение режима денежно-кредитной политики и переход к режиму таргетирования инфляции может состояться раньше запланированного - в 2020 году.

"Может так случиться, что мы с правительством придем к выводу, что это (переход к режиму ТИ - ИФ) может быть в 2020 году. Конечно, не с 1 января 2020 года", - сказал Каллаур на брифинге в среду в Минске.

Он пояснил, что "в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год мы заявляем о том, что сообщим о переходе к таргетированию инфляции с 2021 года". "Это остаётся в наших планах - переход к таргетированию инфляции с 1 января 2021 года", - уточнил глава НББ.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур не исключает, что изменение режима денежно-кредитной политики и переход к режиму таргетирования инфляции...
 
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