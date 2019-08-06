Бурное развитие карт рассрочки себя исчерпало - глава Нацбанка

Источник материала: Интерфакс

Глава Нацбанка Павел Каллаур считает, что темпы роста потребительского кредитования будут снижаться, в том числе с учетом снижения спроса на карты рассрочек.

"Темпы роста потребительского кредитования будут снижаться – бурное развитие карт рассрочек себя исчерпало", - заявил Каллаур на брифинге в среду в Минске.

В свою очередь начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа НББ Дмитрий Мурин отметил, что "рост потребкредитования будет, но темп роста будет ниже и в нынешнем году, и в следующем". "Тут и исчерпание эффекта низкой базы, больше нет того бурного восстановительного роста, когда 75% прироста было. По прошлому году уже 45% был темп, сейчас он замедлился до 34%", - сообщил Мурин.

Глава НББ также прокомментировал характерный для последних месяцев рост ставок по ипотечным и потребительским кредитам. "Незначительно, но выросли. Это нормальная реакция на ситуацию на рынке. Сейчас ставки опустились, и дальше будут небольшие колебания в обе стороны. Это нормальное состояние рынка. Но, думаю, с учетом снижения ставки рефинансирования, сейчас будут снижаться и ставки по кредитам на жилье", - сказал Каллаур.