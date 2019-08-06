Призывники, зачисленные на учебу до 10 августа, получат отсрочки от армии по старым правилам

Источник материала: Интерфакс

Призывники, зачисленные в учреждения образования до 10 августа, получат отсрочки от армии по старым правилам, заявили в министерстве обороны Беларуси.

"Исходя их максимального учета интересов граждан, заинтересованными госорганами выработано единое мнение, что призывники, принятые на обучение в учреждения образования до 10 августа 2019 года, могут реализовать свое право на отсрочку от призыва на срочную военную службу и службу в резерве для продолжения образования по нормам закона "О воинской обязанности и воинской службе" до внесения в него изменений", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также проинформировали, что право на отсрочку от призыва может быть реализовано гражданами путем подачи необходимых документов в соответствующую призывную комиссию.

Как сообщалось, 24 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ужесточается принцип предоставления отсрочки от службы в армии и вводятся нормы, направленные на повышение престижа службы в Вооруженных силах.

Законом вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки от службы. Также документ ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности уклонившихся от призыва граждан. Принятым законом также внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, которые направлены на работу по распределению, освобождаются от возмещения затраченных государством средств на их образование в случае поступления на воинскую службу по контракту. При этом срок контракта не должен быть меньше срока обязательной "отработки" по распределению.

Закон вступает в силу с 9 августа.