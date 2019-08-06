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Подготовлен проект госрешения о передаче прав по регулированию цен на топливо МАРТ - глава Нацбанка

07.08.2019 15:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Подготовлен проект госрешения, предусматривающий передачу полномочий по регулированию внутренних цен на нефтепродукты министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), заявил председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур на брифинге в среду в Минске.

"Исключением (из перечня регулируемых цен, которые утверждаются МАРТ - ИФ) было топливо. Но они (МАРТ - ИФ) сейчас подготовили проект соответствующего решения. Если оно будет принято, то все регулируемые цены будут повышаться исключительно через МАРТ", - сказал Каллаур.

В настоящее время розничные цены на нефтепродукты устанавливает концерн "Белнефтехим".

Каллаур подчеркнул, что НББ поддержит передачу функций госрегулирования цен на нефтепродукты от "Белнефтехима" антимонопольному ведомству. "Это принципиальная позиция непосредственно МАРТ и принципиальная позиция Национального банка. Все должно быть в одних руках и необходимо обеспечить координацию действий между Нацбанком и МАРТ", - сказал глава НББ.

При этом Каллаур не назвал возможных сроков передачи полномочий в пользу МАРТ, отметив, что соответствующее решение будет принимать президент страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Подготовлен проект госрешения, предусматривающий передачу полномочий по регулированию внутренних цен на нефтепродукты министерству антимонопольного...
 
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