Британские СМИ сосчитали, сколько людей погибло из-за взрыва Чернобыльской АЭС

Источник материала: KYKY

Британский телеканал BBC подготовил материал, в котором попытался подсчитать число жертв Чернобыльской АЭС. В нем с первых же слов напомнили, что аварию тщательно скрывал Советский Союз, но настоящее количество смертей раскрывается только сейчас. Приводим гланые тезисы.

Катастрофический взрыв произошел 26 апреля 1986 года на реакторе №4. В пятидесяти милях отсюда находился шерстяной комбинат в Чернигове. В нем заболели работницы, которые трудились по 12 часов в сутки. Власти начали расследование и выяснили, что уровень радиации на фабрике достиг 180 мЗв/ч. Любой, кто попал под воздействие такого уровня, превысил бы общую годовую безопасную дозу меньше, чем за минуту. Случай с черниговскими работницами раскрыла историк из Массачусетского технологического института Кейт Браун. Она ездила по Украине, Беларуси и России, беседовала с выжившими, искала отчеты больниц. По словам Кейт, 288 женщин либо умерли, либо получили пенсии по здоровью.

По официальным сведениям, статус ликвидатора получили 600 тысяч человек — пожарные, инженеры, военнослужащие, милиционеры и так далее. Их отправили бороться с радиоактивными элементами. Хотя Российская Академии Наук утверждает, что в их командах могло быть до 830 тысяч человек, но эти оценки признали ненаучными.

В Украине вели реестр своих граждан, которые пострадали из-за чернобыльской аварии. В 2015 году в базу данных внесли 318 988 человек, хотя, по данным нового отчета Национального исследовательского центра радиационной медицины в Украине, между 2003 и 2007 годами обследовали гораздо больше работников-ликвидаторов — 651 453 человека. В Беларуси зарегистрировано 99 693 ликвидатора, а в другой реестр вошли 157 086 российских ликвидаторов.

Уровень смертности среди этих украинцев вырос с 3,5 до 17,5 смертей на 1000 человек в период с 1988 по 2012 годы. Среди ликвидаторов повысилась инвалидность. В 1988 году 68% из них признали здоровыми, а через 26 лет только 5,5% остались таковыми. В Беларуси к 2008 году насчитывалось 40 049 ликвидаторов с раком, еще 2833 — в России. Правда, некоторые эксперты не считают, что радиационное воздействие повлияло на развитие онкологии.

Трагедия коснулась жителей Припяти — 49 614 человек. Их и еще 41 986 человек из 80 населенных пунктов эвакуировали, а переселили 200 тысяч человек. Всех спасенных изучали врачи: их смертность постоянно росла и достигла пика в 2008-2012 годах: 18 смертей на 1000 человек. Кроме того, Кейт Браун обнаружила спрятанные больничные записи. Там указано, что по всему региону и вплоть до Москвы 40 тысяч человек госпитализировали летом после аварии, в том числе женщин и детей.

Замгендиректора киевского Национального исследовательского центра радиационной медицины Виктор Сушко уверяет, что число жертв Чернобыля в Украине упало на 657 988 с 2007 года, то есть на 26%. Скорее всего, это связано с миграцией.

Показатели смертности в районах, загрязненных радиацией, постепенно увеличиваются по сравнению с остальной частью Украины. Они достигли пика в 2007 году, когда более 26 человек из 1000 умерли, хотя средний показатель по стране — 16 человек на 1000 человек. Общим числом около 150 000 «квадратов» Беларуси, России и Украины считаются загрязненными, а зона отчуждения площадью 4 000 квадратных метров, размеры которой в два раза превышает размеры Лондона, остается практически необитаемой.