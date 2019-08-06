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«Динамо-Минск» обыграл узбекский клуб в первом матче после возвращения Вудкрофта

07.08.2019 17:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Нижнем Новгороде стартовал предсезонный турнир — Кубок губернатора Нижегородской области. В течение четырех дней — с 7 по 11 августа — четыре команды выявят победителя и призеров матчами по круговой системе. В первом матче «Динамо-Минск» победила команду из Ташкента «Хумо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А вообще участниками турнира 2019 года помимо этих двух клубов стали московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо».

Что касается узбекского клуба, то он был основан в конце прошлого года и принимал участие в первенстве своей страны. В новом сезоне команда дебютирует в ВХЛ и рассчитывает в будущем на попадание в КХЛ. Кстати, «Хумо» — это мифическая птица, которая в Узбекистане считается птицей счастья, мира и доброты.

Первый гол в матче был забит «зубром» Артемом Демковым ударом слету на 4-й минуте первого тайма. Минская команда реализовала большинство. Буквально сразу же команда из Узбекистана сравняла счет — это сделал на 7-й минуте Игорь Мережко, зарядив от синей линии мощным щелчком.

Во втором тайме наша команда показала класс, и ушла на следующий перерыв уже со счетом 4:2 в свою пользу. У «зубров» отличились Знахаренко и Павлович (дважды, забив вторую шайбу за 3 секунды до сирены).

В третьем тайме белорусская команда пропустила первой (в меньшинстве), зато потом забросила сразу две шайбы подряд с разницей в полминуты — отличились Литвинов и Демков.

Основное время закончилось со счетом 6:3 в пользу минской команды.

По правилам турнира по окончании каждой игры первого этапа, независимо от результата основного времени и овертайма, пробиваются послематчевые броски по правилам КХЛ. Послематчевые броски влияют на распределение мест в турнирной таблице Кубка в случае равенства очков у двух и более команд.

Завтра «зубров» ожидает встреча с московскими одноклубниками.

 
Теги: Минск
 
 
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Игра прошла в рамках Кубка губернатора Нижегородской области.
 
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