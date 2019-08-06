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Мужчина из Новополоцка похитил деньги у знакомого и хотел его убить

07.08.2019 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершено уголовное дело по факту покушения на убийство и хищения имущества путем введения в компьютерную систему недостоверной информации. Эту информацию сообщает СК Беларуси.

Следователи выяснили, что 23-летний мужчина получил путем обмана логин и пароль от аккаунта одной из торговых онлайн-платформ в интернете. Известно, что этой платформой пользовался 45-летний знакомый злоумышленника. Злоумышленник был создателем данного аккаунта по просьбе знакомого. На счету аккаунта находились деньги потерпевшего. Злоумышленник с помощью спланированных махинаций завладел деньгами знакомого — суммой свыше 2300 долларов США.  

Мужчина из Новополоцка похитил деньги у знакомого и хотел его убитьФото: СК Беларуси

В утреннее время суток 1 марта злоумышленник пригласил в квартиру в Новополоцке того самого знакомого, чтобы вернуть долг в размере 4000 долларов США. Для того, чтобы скрыть до этого проделанное преступление, злоумышленник ударил знакомого топором, отчего 45-летний мужчина получил серьезные ранения.

Мужчина из Новополоцка похитил деньги у знакомого и хотел его убить
Фото: СК Беларуси

Обвиняемому не удалось закончить преступление, потому что раненый знакомый смог убежать. Ему была оказана медпомощь.

Специалисты провели все необходимые следственные мероприятия. 23-летний злоумышленник обвиняется по ч.2 ст.212, ч.1 ст.14 и п.8 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь . Мужчина задержан, он ранее не был судим.

В Гродно мужчина напал с топором на женщину. Злоумышленник в розыске (читать далее).  

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Завершено уголовное дело по факту покушения на убийство и хищения имущества путем введения в компьютерную систему недостоверной информации. Эту...
 
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