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Надежда Скардино: «Организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья»

07.08.2019 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете присутствовала Надежда Скардино, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Надежда Скардино: «Организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья»

Биатлонистка поделилась с журналистами радостной новостью – она ждет ребенка.

Надежда Скардино: «Организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья»

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка: 
Эти соревнования для меня особенно важны. Как я уже говорила, организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья, с которыми мы уже давно общаемся. Я безумно счастлива, что все-таки сейчас мы можем им помочь вот так массово и грандиозно.

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Люди в материале: Надежда Скардино
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете присутствовала Надежда Скардино, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Биатлонистка поделилась с...
 
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