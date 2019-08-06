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Надежда Скардино: «Организация «Дети. Аутизм. Родители» – это мои друзья»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете присутствовала Надежда Скардино, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Биатлонистка поделилась с журналистами радостной новостью – она ждет ребенка.
Надежда Скардино, олимпийская чемпионка:
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете присутствовала Надежда Скардино, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Биатлонистка поделилась с...
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