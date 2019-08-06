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Александра Герасименя рассказала, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская пловчиха Александра Герасименя завершает карьеру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эту новость титулованная спортсменка объявила в Национальном олимпийском комитете на презентации нового благотворительного проекта «24 Разам».
Там же присутствовала Надежда Скардино. Теперь экс-спортсменки еще больше сосредоточатся на благотворительной деятельности.
Напомним, Александра Герасименя – единственный представитель плавания в суверенной истории Беларуси, кто сумел добыть олимпийскую медаль.
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Новости Беларуси. Белорусская пловчиха Александра Герасименя завершает карьеру, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эту новость титулованная спортсменка...
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