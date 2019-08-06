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Детёныша лемура показали в Минском зоопарке. Фотофакт

07.08.2019 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пополнение в столичном зоопарке! В семействе кошачьих лемуров родился детёныш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Детёныша лемура показали в Минском зоопарке. Фотофакт

Произошло это еще в середине июля. Новорождённый все это время был на карантине под присмотром специалистов. За две недели малыш окреп, и теперь радует посетителей своим природным обаянием.

Детёныша лемура показали в Минском зоопарке. Фотофакт

Его появление на свет было особенно долгожданным для сотрудников зоопарка. Несмотря на то, что семейство катта живет у них давно, потомство лемуры дали впервые.

Детёныша лемура показали в Минском зоопарке. Фотофакт

Детёныша лемура показали в Минском зоопарке. Фотофакт

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Новости Беларуси. Пополнение в столичном зоопарке! В семействе кошачьих лемуров родился детёныш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Произошло это...
 
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