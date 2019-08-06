|
Детёныша лемура показали в Минском зоопарке. Фотофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пополнение в столичном зоопарке! В семействе кошачьих лемуров родился детёныш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Произошло это еще в середине июля. Новорождённый все это время был на карантине под присмотром специалистов. За две недели малыш окреп, и теперь радует посетителей своим природным обаянием.
Его появление на свет было особенно долгожданным для сотрудников зоопарка. Несмотря на то, что семейство катта живет у них давно, потомство лемуры дали впервые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пополнение в столичном зоопарке! В семействе кошачьих лемуров родился детёныш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произошло это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)