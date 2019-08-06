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Нацбанк объявил о снижении ставки рефинансирования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже через неделю она будет – 9,5 годовых. Теперь этот показатель – 10%. Он влияет на стоимость кредитов.
Деньги взаймы у банков теперь станет брать выгоднее. На снижение ставки рефинансирования повлияло замедление инфляционных процессов.
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Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже через неделю она будет – 9,5...
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