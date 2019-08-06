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«Приятно поиграть с ребятами»: футболисты «Ислочи» провели мастер-класс в детском лагере

07.08.2019 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Ислочь» наведалась с мастер-классом в детский лагерь «Политехник». Обучить азам игры номер один приехали Дмитрий Рекиш, Алексей Янушкевич, Михаил Афанасьев и Александр Быченок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Приятно поиграть с ребятами»: футболисты «Ислочи» провели мастер-класс в детском лагере

Правда, сами футболисты признались, что были не в роли наставников, а скорее партнерами по команде. Поучаствовать в разминке, сыграть мини-матч собрались как мальчишки, так и девчонки разных возрастов. Некоторые уже занимаются в специализированных спортивных школах, а для других эта встреча стала, возможно, стимулом для занятий футболом.

«Приятно поиграть с ребятами»: футболисты «Ислочи» провели мастер-класс в детском лагере

На протяжении мастер-класса всех игроков подбадривал талисман «Ислочи» Вулфи. Кроме проведенного занятия, игроки «Ислочи» презентовали профессиональные мячи детскому лагерю.

«Приятно поиграть с ребятами»: футболисты «Ислочи» провели мастер-класс в детском лагере

Николай Семенов, участник мастер-класса:
Я занимаюсь в клубе РЦОР-БГУ. Играю там уже лет девять, со второго класса. Мне нравится. Мастер-класс понравился. Единственное, что было обидно, что он прошел мало, хотелось бы больше. А так все классно.

«Приятно поиграть с ребятами»: футболисты «Ислочи» провели мастер-класс в детском лагере

Дмитрий Рекиш, игрок ФК «Ислочь»:
На самом деле мы после серьезной тренировки приехали сюда, поэтому уже не выкладывались по полной. Берегли силы, которых, в принципе, уже не было. Но нам было все равно приятно поиграть с ребятами. И им за счастье, я думаю, тоже с нами провести этот маленький отрезок времени.

Эмоции мы получили, поэтому мы довольны. Думаю, ребята тоже. Неважно, сил нету, но когда есть эмоции, они заменяют силы и все остальное.

Люди в материале: Николай Семёнов, Дмитрий Рекиш
 
 
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Новости Беларуси. «Ислочь» наведалась с мастер-классом в детский лагерь «Политехник». Обучить азам игры номер один приехали Дмитрий Рекиш, Алексей Янушкевич,...
 
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