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«Приятно поиграть с ребятами»: футболисты «Ислочи» провели мастер-класс в детском лагере
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Ислочь» наведалась с мастер-классом в детский лагерь «Политехник». Обучить азам игры номер один приехали Дмитрий Рекиш, Алексей Янушкевич, Михаил Афанасьев и Александр Быченок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Правда, сами футболисты признались, что были не в роли наставников, а скорее партнерами по команде. Поучаствовать в разминке, сыграть мини-матч собрались как мальчишки, так и девчонки разных возрастов. Некоторые уже занимаются в специализированных спортивных школах, а для других эта встреча стала, возможно, стимулом для занятий футболом.
На протяжении мастер-класса всех игроков подбадривал талисман «Ислочи» Вулфи. Кроме проведенного занятия, игроки «Ислочи» презентовали профессиональные мячи детскому лагерю.
Николай Семенов, участник мастер-класса:
Дмитрий Рекиш, игрок ФК «Ислочь»:
Эмоции мы получили, поэтому мы довольны. Думаю, ребята тоже. Неважно, сил нету, но когда есть эмоции, они заменяют силы и все остальное.
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Новости Беларуси. «Ислочь» наведалась с мастер-классом в детский лагерь «Политехник». Обучить азам игры номер один приехали Дмитрий Рекиш, Алексей Янушкевич,...
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