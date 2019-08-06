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Испанца оштрафовали на 45 тыс евро за выброшенный холодильник

07.08.2019 15:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Попал на кругленькую сумму: испанец сбросил в обрыв холодильник и был оштрафован на 45 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанца оштрафовали на 45 тыс евро за выброшенный холодильник

Свои действия мужчина снял на камеру телефона, а затем выложил запись в интернет. Публикация очень заинтересовала местную полицию.

Испанца оштрафовали на 45 тыс евро за выброшенный холодильник

Спустя несколько дней правоохранители нашли мужчину. Им оказался работник одной из фирм, которая занимается продажей бытовой техники. За загрязнение окружающей среды нарушителю выписали крупный штраф, а также заставили вытаскивать холодильник с оврага вручную.

Испанца оштрафовали на 45 тыс евро за выброшенный холодильник

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Новости Испании. Попал на кругленькую сумму: испанец сбросил в обрыв холодильник и был оштрафован на 45 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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