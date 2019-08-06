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Руководители «Минстранса» задержаны при получении взятки
Источник материала: БДГ
Несколько руководителей предприятия «Минсктранс», ответственные за снабжение, были задержаны при получении взятки. Их поймали с поличным.
По данным Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску, сотрудники предприятия неоднократно брали взятки от сотрудников коммерческих фирм за благоприятное решение вопроса с поставками в автобусные и троллейбусные парки запчастей и горюче-смазочных материалов.
При обыске у одного из фигурантов дела были найдены 30 тысяч долларов и банковские облигации в 500 тысяч долларов,
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 430 Уголовного кодекса. Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет заключения и конфискация имущества.
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Несколько руководителей предприятия «Минсктранс», ответственные за снабжение, были задержаны при получении взятки. Их поймали с поличным.
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