Руководители «Минстранса» задержаны при получении взятки

Несколько руководителей предприятия «Минсктранс», ответственные за снабжение, были задержаны при получении взятки. Их поймали с поличным.

По данным Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску, сотрудники предприятия неоднократно брали взятки от сотрудников коммерческих фирм за благоприятное решение вопроса с поставками в автобусные и троллейбусные парки запчастей и горюче-смазочных материалов.

При обыске у одного из фигурантов дела были найдены 30 тысяч долларов и банковские облигации в 500 тысяч долларов, передает БелТА.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 430 Уголовного кодекса. Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет заключения и конфискация имущества.