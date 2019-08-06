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Шпилевский признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана

07.08.2019 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский назван лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.

Второе место в опросе занял еще один белорус Александр Седнев.

В голосовании выступили главные тренеры клубов-участников чемпионата страны.
 
 
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Белорусский тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский назван лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.
 
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