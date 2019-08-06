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Шпилевский признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана
Источник материала: Партизан
Белорусский тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский назван лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.
Второе место в опросе занял еще один белорус Александр Седнев.
В голосовании выступили главные тренеры клубов-участников чемпионата страны.
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Белорусский тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский назван лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.
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