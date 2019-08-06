Это стало известно из Постановления ЦИК № 23, которым разъясняется порядок образования избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Его опубликовали 6 августа после заседания ЦИК.





Теперь выдвиженцев в состав комиссий будут оценивать только по «деловым и личным качествам». Как отмечают правозащитники, на предыдущих выборах оценка политических взглядов таких выдвиженцев стала одним из оснований политически мотивированного, селективного подхода при обсуждении вопросов о включении или не включении тех или иных лиц в состав комиссий.





Во время избирательной кампании 2016 года правозащитники жестко критиковали этот критерий отбора. Аналитик кампании "Правозащитники за свободные выборы" Павел Сапелко обращался в ЦИК в преддверии формирования участковых избирательных комиссий в 2016 году с требованием убрать из законодательства термин «политические качества», чтобы этот критерий не мог влиять на показатель проходимости представителей оппозиционных структур в комиссии. ЦИК прислушалась к предложениям правозащитников, но только сейчас.





«Для белорусских чиновников вообще несвойственно своевременно признавать допущенные нарушения закона и тут же их исправлять. Но очевидно, на этих выборах ЦИК фактически признала ту свою ошибку и этот критерий больше не указывает в качестве ориентира. Однако остались неразрешенными другие важные предложения правозащитников о гарантиях включения в избирательные комиссии представителей всех политических субъектов – участников выборов», — комментирует изменения порядка формирования избирательных комиссий Павел Сапелко.









Напомним, что главным изменением предыдущей избирательной кампании было введенное Постановлением ЦИК от 8 июня 2016 г. №18 требование об обсуждении вопроса о "деловых и политических качествах" претендентов в состав комиссии.



