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Выборы-2019: выдвиженцев в комиссии перестанут отбирать по "политическим качествам"

07.08.2019 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время избирательной кампании 2019 года при отборе претендентов в избирательные комиссии уже не будут учитываться их «политические качества».

Это стало известно из Постановления ЦИК № 23, которым разъясняется порядок образования избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Его опубликовали 6 августа после заседания ЦИК.

Теперь выдвиженцев в состав комиссий будут оценивать только по «деловым и личным качествам». Как отмечают правозащитники, на предыдущих выборах оценка политических взглядов таких выдвиженцев стала одним из оснований политически мотивированного, селективного подхода при обсуждении вопросов о включении или не включении тех или иных лиц в состав комиссий.

Во время избирательной кампании 2016 года правозащитники жестко критиковали этот критерий отбора. Аналитик кампании "Правозащитники за свободные выборы" Павел Сапелко обращался в ЦИК в преддверии формирования участковых избирательных комиссий в 2016 году с требованием убрать из законодательства термин «политические качества», чтобы этот критерий не мог влиять на показатель проходимости представителей оппозиционных структур в комиссии. ЦИК прислушалась к предложениям правозащитников, но только сейчас.

«Для белорусских чиновников вообще несвойственно своевременно признавать допущенные нарушения закона и тут же их исправлять. Но очевидно, на этих выборах ЦИК фактически признала ту свою ошибку и этот критерий больше не указывает в качестве ориентира. Однако остались неразрешенными другие важные предложения правозащитников о гарантиях включения в избирательные комиссии представителей всех политических субъектов – участников выборов», — комментирует изменения порядка формирования избирательных комиссий Павел Сапелко.


Напомним, что главным изменением предыдущей избирательной кампании было введенное Постановлением ЦИК от 8 июня 2016 г. №18 требование об обсуждении вопроса о "деловых и политических качествах" претендентов в состав комиссии. 

Как отмечают эксперты кампании "Правозащитники за свободные выборы" Постановление №18 на практике не способствовало большему политическому плюрализму при формировании комиссий: из-за субъективных подходов, основанных на оценках тех или иных политических взглядов претендентов, в состав этих комиссий в подавляющем большинстве вошли представители провластных политических партий и общественных объединений.
 
 
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Во время избирательной кампании 2019 года при отборе претендентов в избирательные комиссии уже не будут учитываться их «политические качества».
 
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