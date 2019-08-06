Львовский бизнесмен обвинил владельцев бара на Зыбицкой в воровстве









«Очередной плагиат наших концептов — на этот раз нашой Drunk Cherry / П’яна Вишня. На этот раз, как говорится, «братья-беларусы» из Минска… Ко мне обращались несколько раз по поводу покупки франшизы нашего бара «П’яна Вишня». Мы отказали, по политическим мотивам. Верю, что когда-нибудь Беларусь изменится и мы еще сможем показать, что такое бизнес в стиле фанк по-львовски!» — написал Андрей Худо в своем блоге в Facebook.





Сергей Кленцов и Владимир Кужельный. Речь идет об открывшемся на днях на улице Зыбицкой в Минске монобаре «Пьяная вишня». Концепт заведения действительно ничем не отличается от украинского оригинала — в баре можно приобрести лишь вишневую настойку. Открыли заведение беларусы





В комментариях к посту Андрея Худо читатели интересуются, есть ли в оригинальном баре залог за стакан, и считают, что «люди из совка иначе не могут, как украсть и выдать за свое».









«П’яна Вишня» — популярный львовский монобар, где продают лишь один напиток — вишневую настойку. Идея настолько понравилась потребителям, что теперь владельцы создают целую сеть в разных странах. Так, в конце прошлого года аналогичный бар открылся в центре Варшавы, еще несколько заведений работает в Киеве.