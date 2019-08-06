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Красный Крест не перевозил груз украинским транспортником, уничтоженным в Ливии

07.08.2019 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный Красный Крест опроверг информацию о наличии его груза на украинском самолете, который был поврежден в результате атаки в Ливии. Об этом сообщил корреспонденту Укринформа специалист по связям с медиа Международного Красного Креста Александр Власенко.


Ил-76 ТД. Фото: 5.ua

«Я могу сказать только одно: информация о том, что этот самолет перевозил наш груз, не является правдивой. На борту самолета не было нашего груза, это неправда», — отметил он.

Напомним, что украинское издание LIGA.net вечером во вторник сообщило об уничтожении в Ливии самолета Ил-76 авиакомпании «Скайавиатранс» ударом с беспилотника. Издание ссылалось на директора компании Елену Малахову. Она уверяет, что самолет перевозил гуманитарный груз Международной организации Красного Креста. Рейс выполнялся из Анкары в Мисрату, уточнила она. Экипаж успел эвакуироваться, пострадавших нет, сказала Малахова.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Он также утверждает, что самолет перевозил гуманитарный груз под эгидой Международного Красного Креста.

 
 
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Ранее украинская сторона заявила, что на Ил-76 перевозились гуманитарные грузы по линии Красного Креста.
 
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