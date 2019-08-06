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Красный Крест не перевозил груз украинским транспортником, уничтоженным в Ливии
Источник материала: Tut.by
Международный Красный Крест опроверг информацию о наличии его груза на украинском самолете, который был
«Я могу сказать только одно: информация о том, что этот самолет перевозил наш груз, не является правдивой. На борту самолета не было нашего груза, это неправда», — отметил он.
Напомним, что украинское издание
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Ранее украинская сторона заявила, что на Ил-76 перевозились гуманитарные грузы по линии Красного Креста.
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