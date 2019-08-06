Стало известно, кому достанутся научный «Оскар» и три миллиона долларов

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Ежегодная специальная премия в области фундаментальной физики Breakthrough Prize, учрежденная в 2012 году российским предпринимателем Юрием Мильнером, присуждена трем ученым — Серхио Ферраре (CERN), Даниэлю Фридману (Массачусетский технологический институт и Стэнфорд) и Питеру ван Нойвенхейзену (Университет в Стоуни-Брук), которые в 1970-х разработали теорию супергравитации, пытающуюся объединить все четыре фундаментальные силы природы. Призовой фонд составил три миллиона долларов. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на официальный сайт премии.



Фото: Genengnews.com

Теория супергравитации родилась из стремления найти простоту и единство между частицами и силами природы и успешно встроила теорию квантового поля Стандартной модели в эйнштейновское понимание гравитации. Феррара, Фридман и ван Нойвенхейзен добавили в теоретическую модель «гравитино» — частицу — партнера гравитона, гипотетически переносящую гравитационное взаимодействие.

Несмотря на то, что ученые экспериментально пока не подтвердили свою теорию, за 40 лет она успела повлиять на всю теоретическую физику. Так, супергравитация продемонстрировала, что суперсимметрия может дать объяснение всем явлениям в окружающем нас мире, в том числе гравитации. Разработка теории стала базой для непрекращающихся попыток построить полную теорию квантовой гравитации, описывающую пространство и время.

Награждение победителей — по всем категориям премии — состоится 3 ноября 2019 года в Ангаре № 1 федерального аэродрома Моффетта.

В отличие от основных категорий Breakthrough Prize по физике, математике и наукам о живом, специальный приз не ограничивается недавними открытиями и вручается исследователям за их особый вклад в науку. Так, среди прошлых лауреатов — Стивен Хокинг.