В Риме запретили сидеть на Испанской лестнице

Источник материала: Интерфакс

Туристы больше не смогут сидеть на Испанской лестнице - одной из достопримечательностей итальянской столицы, сообщает в среду агентство Associated Press.

По данным агентства, полицейские патрулируют район и подходят к итальянцам и туристам, чтобы напомнить им о недавно принятом запрете.

Указ принят властями Рима в начале июня. Штраф для тех, кто сидит, ест или пьет напитки на Испанской лестнице, может составить от 250 до 400 евро.

Испанская лестница - одно из наиболее популярных туристических мест в Риме и находится под охраной ЮНЕСКО. Она построена по проекту архитекторов Алессандро Спекки и Франческо де Санктиса в 1725 году. Лестница состоит из 138 ступеней, которые ведут от Испанской площади к расположенной на вершине холма Пинчо церкви Тринита-деи-Монти.