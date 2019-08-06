ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Риме запретили сидеть на Испанской лестнице

07.08.2019 17:46 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Туристы больше не смогут сидеть на Испанской лестнице - одной из достопримечательностей итальянской столицы, сообщает в среду агентство Associated Press.

По данным агентства, полицейские патрулируют район и подходят к итальянцам и туристам, чтобы напомнить им о недавно принятом запрете.

Указ принят властями Рима в начале июня. Штраф для тех, кто сидит, ест или пьет напитки на Испанской лестнице, может составить от 250 до 400 евро.

Испанская лестница - одно из наиболее популярных туристических мест в Риме и находится под охраной ЮНЕСКО. Она построена по проекту архитекторов Алессандро Спекки и Франческо де Санктиса в 1725 году. Лестница состоит из 138 ступеней, которые ведут от Испанской площади к расположенной на вершине холма Пинчо церкви Тринита-деи-Монти.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туристы больше не смогут сидеть на Испанской лестнице - одной из достопримечательностей итальянской столицы, сообщает в среду агентство Associated Press. По данным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко – Фионне Гибб: У вас прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы они были проецированы на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика