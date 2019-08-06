Киргизский спецназ пошел на штурм дома Атамбаева, есть раненые - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Дом экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, по предварительным данным, штурмует спецназ, звучат выстрелы, ранены несколько человек, сообщает в четверг киргизское информационное агентство "Акипресс".

"В доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш началась стрельба. По предварительным данным, спецназ штурмует дом. Ранены несколько человек", - сообщает агентство.

В свою очерелдь журналист "24.kg" с места событий передает, счто итуация очень обостренная, стреляют хаотично. На месте работают спецназ, сотрудники силовых ведомств. Среди сторонников бывшего главы государства есть раненые. Они оборонялись камнями, всех уложили на землю.

По информации очевидцев, в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева ранения получили 10 человек, в их числе журналист местного издания.

Сообщается, что Атамбаев находится дома.

Ранее официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии (СДПК) Кундуз Жолдубаева сообщила агентству, что отряд специального назначения прибыл в дом экс-президента в село Кой-Таш в пригороде Бишкека.

27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.

18 июля Атамбаев получил третью по счету повестку со стороны МВД Кыргызстана с требованием явиться на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Батукаева. Экс-президент в очередной раз проигнорировал требование МВД.

2 августа в пресс-службе МВД Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что Атамбаев был осведомлен о незаконном освобождении Батукаева, является свидетелем и все действия в отношении бывшего главы государства производятся в рамках законодательства.

"В материалах уголовного дела имеются достаточные доказательства о том, что Атамбаев был осведомлен об обстоятельствах незаконного освобождения Азиза Батукаева. По этой причине он был неоднократно вызван в Следственную службу МВД на допрос в качестве свидетеля", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Кыргызстана.

В пресс-службе Генпрокуратуры Кыргызстана подтвердили агентству, что в материалах уголовного дела о незаконном освобождении Батукаева есть показания о том, что Атамбаев знает об обстоятельствах произошедшего. "Однако в нарушение установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка, Атамбаев под различными предлогами игнорирует повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля. Предложения Атамбаева и его представителя следственным органам найти компромисс в сложившейся ситуации, является прямым нарушением действующего уголовно-процессуального законодательства", - заявил собеседник агентства.

Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 годы.