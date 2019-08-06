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ЕЭК продлила нулевую пошлину на импорт какао-продуктов
Источник материала: Интерфакс
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие нулевой ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды какао-продуктов - необезжиренную какао-пасту, какао-масло и какао-жир.
Нулевая ставка будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно, говорится в сообщении ЕЭК.
Продукты, на которые продляется нулевая ввозная пошлина, являются промежуточными товарами переработки какао-бобов и используются для изготовления шоколада и различных изделий из него. Предприятия по переработке какао-бобов в какао-продукты есть во всех странах ЕАЭС, кроме Киргизии. Но с учетом спроса и имеющихся мощностей, на внутреннем рынке союза не хватает около 73 тыс. тонн в год необезжиренной какао-пасты, какао-масла и какао-жира.
Нулевая ставка поможет восполнить этот дефицит. Кроме того, принятая мера направлена на повышение конкурентоспособности производителей стран ЕАЭС, отмечается в сообщении.
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие нулевой ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды какао-продуктов - необезжиренную...
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