|
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 8 августа
Источник материала: Интерфакс
В четверг, 8 августа, по Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, гроз и ливней, сообщили в
"На большей части территории ожидаются грозы, утром и днем сильные дожди, во второй половине дня во многих районах – усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В Минске прогнозируется сильный дождь, во второй половине дня – усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 8 августа, по Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, гроз и ливней, сообщили в Белгидромете. "На большей части территории...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)