Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 8 августа

Источник материала: Интерфакс

В четверг, 8 августа, по Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, гроз и ливней, сообщили в Белгидромете .

"На большей части территории ожидаются грозы, утром и днем сильные дожди, во второй половине дня во многих районах – усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Минске прогнозируется сильный дождь, во второй половине дня – усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.