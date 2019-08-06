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Платежный баланс Беларуси испытает незначительное давление от реализации налогового маневра в РФ - глава НББ

07.08.2019 16:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Влияние налогового маневра в нефтяной сфере России окажет негативное влияние на платежный баланс Беларуси, но давление не будет критическим, считает председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур.

"В связи с налоговым маневром в России у нас будет меньше поступление валютных средств, и это будет оказывать определенное давление на платежный баланс. Пусть оно будет незначительным, но тем не менее", - сказал Каллаур на брифинге в среду, комментируя источники пополнения золотовалютных резервов Беларуси.

"Но я сразу оговорюсь, что по платежному балансу у нас все сбалансировано, ожидать серьезного давления не приходится. Но мы должны учитывать определенные риски", - уточнил Каллаур.

Как сообщалось, Беларусь оценивает дополнительные издержки от реализации налогового маневра на уровне $10,5 млрд в 2019-2024 годах. В связи с этим белорусские власти неоднократно обращались к руководству России с просьбой о компенсации таких издержек.

 
 
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Влияние налогового маневра в нефтяной сфере России окажет негативное влияние на платежный баланс Беларуси, но давление не будет критическим, считает председатель...
 
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