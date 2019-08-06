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При декларировании более 100 тысяч долларов надо будет объяснить таможне, откуда деньги

07.08.2019 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

При декларировании более 100 тысяч долларов надо будет объяснить таможне, откуда деньги

Физлица должны будут предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при декларировании более 100 тыс. долларов на границах стран ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.

"Коллегия ЕЭК установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной 100 тыс. долларов", – говорится в сообщении.

При этом, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, на данный момент обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долларов, пишет ТАСС.

Решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликования на сайте комиссии.

 
 
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Физлица должны будут предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при декларировании более 100 тыс. долларов на границах стран ЕАЭС. Об этом...
 
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