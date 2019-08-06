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Три жены Форда. Индиана Джонс мог бы быть обычным минским пенсионером

07.08.2019 18:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Три жены Форда. Индиана Джонс мог бы быть обычным минским пенсионером
globallookpress.com

Не будь у Харрисона Форда бабушки и дедушки тяги к перемене мест, он, возможно, был сегодня обычным минским пенсионером. Или даже пенсионером не совсем обычным: продолжал бы служить в театре или сниматься в белорусской рекламе. Но его бабушка, Анна (Нехама) Лифшиц, в 1907 году эмигрировала с семьей из Минска в США и обосновалась в Бруклине (Нью-­Йорк).

Три жены Форда. Индиана Джонс мог бы быть обычным минским пенсионером Харрисон Форд: «Жизнь - это всегда борьба, что вчера, что сегодня»

А в 1906 году в Америку из Минска приехал и будущий дедушка Форда, Гарри Нидельман. Он устроился водителем трамвая. Земляки поженились. В 1917 году в Бруклине у Гарри и Анны родилась дочь Дора, ставшая позднее Дороти. Дора Нидельман вышла замуж за ирландца Кристофера Форда, и в их семье был рождён будущий актёр Харрисон Форд ­- один из наиболее высокооплачиваемых и известных киноактёров последней четверти XX века. Имя он получил в честь своего дедушки из Минска -­ Гарри.

Неудачник

В 1960 году Харрисон окончил школу и решил стать филологом. Поступил в Рипон­колледж, где впервые вышел на театральную сцену в студенческой постановке. Участие в спектаклях занимало студента больше, чем учеба, -­ актера отчислили с последнего курса колледжа, и Форд отправился покорять Голливуд. К тому времени парень успел окончить актерские курсы и мнил себя профессионалом. В 1964 году заключил контракт с Columbia Pictures. Сначала он считался актёром­неудачником, особенно после того, как при монтаже фильма «Забриски­пойнт» были вырезаны все сцены с его участием. После этого он забросил карьеру актера и стал плотником. Однажды режиссер Джордж Лукас случайно встретил его и пригласил на съёмки фильма «Американские граффити». И дело пошло.

Его наиболее известными ролями стали роли космического пилота Хана Соло в серии фильмов «Звёздные войны», а также археолога и большого любителя приключений Индианы Джонса в «Искателях утраченного ковчега» и последующих сиквелах. В 1985 году Харрисон Форд снялся в романтическом фильме «Свидетель», за который получил первую и последнюю номинацию на премию «Оскар». В 2002 году актера наградили «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.

Форд сыграл главные роли во многих голливудских фильмах, принёсших рекордные кассовые сборы, среди них «Самолёт президента» и «Беглец».

Три жены Форда. Индиана Джонс мог бы быть обычным минским пенсионером Падение Индианы Джонса. Актёр Харрисон Форд пострадал в авиакатастрофе

Своё согласие на участие в четвёртой части приключений Индианы Джонса («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа») Харрисон Форд дал при условии, что вся прибыль от проката кинокартины будет разделена между ним, Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом.

Жить как хочется

В жизни актер не похож на своих отчаянных героев. Он ведет уединенный образ жизни, трижды в неделю занимается спортом, наслаждается тишиной и природой. Харрисон Форд говорит, что не измеряет счастье деньгами, а миллионные гонорары ­- лишь средство, чтобы жить так, как ему хочется. Актёр с амплуа «надёжного мужчины» трижды женат.

С первой супругой Мэри Марквардт он познакомился в студенческие годы. Они расписались в 1964 году и прожили в браке 15 лет. Мэри родила Харрисону двоих детей.

Три жены Форда. Индиана Джонс мог бы быть обычным минским пенсионером
 

Вторая супруга актера ­ Мелисса Мэтисон, автор сценария культовой картины Стивена Спилберга «Инопланетянин». Пара поженилась в 1983 году. Харрисон Форд не раз говорил, что вторая жена разделяет его увлечения и образ жизни. Через два года после свадьбы они приобрели землю в тихом городке Виоминге и построили дом, в этом браке родились двое детей. Мелисса и Харрисон казались идеальной парой, но в 2001 году их брак распался.

Три жены Форда. Индиана Джонс мог бы быть обычным минским пенсионером
 

Новая избранница актера Калиста моложе его на 20 лет. У них есть усыновленный ребенок.

Три жены Форда. Индиана Джонс мог бы быть обычным минским пенсионером
 
 
Теги: Минск
 
 
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