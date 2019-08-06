Нацбанк: несмотря на июльский всплеск, рост цен к концу года замедлится

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По словам главы Нацбанка, в отношении прогнозной динамики индекса потребительских цен оценки Нацбанка в целом не претерпели изменений.

Что повлияло на инфляцию в июле

Во втором полугодии рост цен будет замедляться. Вместе с тем мы не исключаем, что годовая инфляция в июле текущего года будет выше уровня июня. Но это обусловлено эффектом низкой базы прошлого года», – отметил Павел Каллаур. . Вместе с тем мы не исключаем, что годоваяв июле текущего года будет выше уровня июня. Но это обусловлено эффектом низкой базы прошлого года», – отметил Павел Каллаур.

Он напомнил, что в июле 2018 года было зафиксировано рекордное для этого периода года снижение цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, произошло изменение сроков повышения тарифов на услуги ЖКХ: в текущем году – в июле, в 2018 году – в сентябре.