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Нацбанк: несмотря на июльский всплеск, рост цен к концу года замедлится

07.08.2019 17:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Нацбанк: несмотря на июльский всплеск, рост цен к концу года замедлится
фото: Myfin.by

По словам главы Нацбанка, в отношении прогнозной динамики индекса потребительских цен оценки Нацбанка в целом не претерпели изменений.

Что повлияло на инфляцию в июле

«Во втором полугодии рост цен будет замедляться. Вместе с тем мы не исключаем, что годовая инфляция в июле текущего года будет выше уровня июня. Но это обусловлено эффектом низкой базы прошлого года»,  – отметил Павел Каллаур.

Он напомнил, что в июле 2018 года было зафиксировано рекордное для этого периода года снижение цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, произошло изменение сроков повышения тарифов на услуги ЖКХ: в текущем году – в июле, в 2018 году – в сентябре.

 
 
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