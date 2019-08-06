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Нацбанк: несмотря на июльский всплеск, рост цен к концу года замедлится
Источник материала: Myfin
По словам главы Нацбанка, в отношении прогнозной динамики индекса потребительских цен оценки
Что повлияло на инфляцию в июле
«Во втором полугодии рост цен будет замедляться. Вместе с тем мы не исключаем, что годовая
Он напомнил, что в июле 2018 года было зафиксировано рекордное для этого периода года снижение цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, произошло изменение сроков повышения тарифов на услуги ЖКХ: в текущем году – в июле, в 2018 году – в сентябре.
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К концу 2019 года инфляция сложится вблизи 5%.
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