В Крыму продали любимую дачу Брежнева. Цена - 18 миллионов долларов

Источник материала: Tut.by

В Крыму за 1,2 миллиарда российских рублей или за около 18,4 млн долларов продали бывшую госдачу генсеков № 1 «Глициния», которая была любимым местом отдыха Брежнева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «РИА Недвижимость».





Юридическое лицо, купившее дачу — россияне. Сделка прошла около месяца назад.

Отметим, что ранее стоимость дачи оценили в 1 млрд российских рублей или около 15,5 млн долларов. Речь шла о том, что эти средства пойдут в бюджет полуострова.

Дача построена в 50-х годах для Хрущева и высших государственных и партийных чиновников. Но наибольшую известность объект приобрел в брежневские времена, потому что был любимым местом отдыха генсека. Позднее на даче отдыхали Андропов и Горбачев. В 1997 году тут был образован пансионат «Глициния». После присоединения Крыма к России дачу национализировали.

— Госдача № 1 — дом из желтого песчаника без роскошной облицовки состоит из 14 комнат, парадной столовой, где можно было за столом усадить около 40 человек, каминного зала, банкетного зала для небольшого застолья на 15−20 человек, просторной лоджии на втором этаже. Интерьер отделан красным деревом, окна и двери из дуба. До моря всего метров 50−60. Крытый бассейн с подогревом появился только в 61-м году, а до этого Никита Сергеевич и все его близкие купались на открытой воде галечного пляжа. Тогда пляж был шириной около 40 метров и метров 400 в длину, с одной стороны отгорожен деревянными щитами, с другой — скалой, — писало в 2008 году о даче № 1 издание « Сегодня ».