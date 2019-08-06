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Министр здравоохранения провел прием граждан в Островце и рассказал про ввод новой больницы

07.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Министр здравоохранения провел прием граждан в Островце и рассказал про ввод новой больницы

Подобные приемы в разных регионах страны министр здравоохранения проводит ежемесячно. 

Выездной прием граждан и юридических лиц провел в Островце министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник. 

Подобные приемы в разных регионах страны министр здравоохранения проводит ежемесячно. Кроме того, каждую субботу в министерстве дежурит один из заместителей министра – поэтому задать вопросы люди могут и посредством звонка. 

Министр здравоохранения провел прием граждан в Островце и рассказал про ввод новой больницы

Обратиться в Министерство здравоохранения можно и письменно. В случае, если требуется вмешательство непосредственно министра или его заместителей, граждан приглашают на прием в министерство и стараются решить их проблемы.

Возможно, еще и поэтому желающих попасть на прием к министру здравоохранения Владимиру Каранику, который прошел в Островце, было немного.

– Это говорит о том, что местная власть работает эффективно и вопросы, касающиеся здравоохранения, снимаются на местах, решаются оперативно и у людей нет необходимости обращаться в минздрав, – считает Владимир Степанович.

– Что касается приема граждан в Островце, всем обратившимся даны ответы. Мы должны понимать, что мы все работаем в правовом поле. Есть вещи, которые государство и мы, как его представители, можем выполнить, но есть и такие проблемы, которые госслужащие выполнить не в силах, – пояснил Владимир Степанович. – Иногда людям тяжело это осознать. Только росчерком своего пера, мы не можем изменить, например, постановление совмина. В первую очередь, повторюсь, мы руководствуемся законом.

Министр здравоохранения провел прием граждан в Островце и рассказал про ввод новой больницы

Объясняя людям действующее законодательство, министр подсказывает пути решения их проблемы. Например, для получения изделий медназначения, которые не гарантируются государством для снабжения, можно обратиться в общественные организации и фонды, попросить спонсорскую помощь у предприятия или воспользоваться иными, не запрещенными государством, способами финансирования.

На все обращения Владимир Караник дал ответы. Кого-то они удовлетворили, а кто-то, возможно, продолжит хождение по приемам.

 

После приема граждан министр здравоохранения посетил строящуюся больницу. Месяц назад во время штаба Владимир Степанович был на объекте и в этот раз смог сравнить изменения.

– Строительство больницы держится на самом высоком контроле. Уверен, что она станет больницей нового типа. Это будет высокооснащенный центр с компьютерным и магнитно-резонансным томографами, ангиографическим комплексом. Здесь смогут оказывать помощь людям с нарушением мозгового кровообращения, предынсультным состоянием и инсультом, инфарктом или нарушением сердечного ритма. Словом, экстренную помощь здесь будут оказывать в полном объеме, – отметил министр здравоохранения.

– В островецкую больницу прибывают не только молодые специалисты, но и опытные кадры. Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома держит шефство над больницей, и по ротации с Гродненской областной больницы и других районных больниц сюда будут приезжать высокопрофессиональные и высококлассные специалисты, которые, во-первых, смогут быстро оказать специализированную помощь не только жителям вашего, но и прилегающих районов. Во-вторых, они будут проводить обучение молодых специалистов, – продолжил министр здравоохранения. – Подготовлена поэтапная система ввода в эксплуатацию, освоения новых методик, поэтому понятно, что на первом этапе здесь будет работать хороший сплав опыта и молодости. По мере необходимости, когда уровень компетенции будет достаточным, здесь останутся подготовленные местные специалисты.

Владимир Караник также отметил, что местные органы власти сделали многое, чтобы создать условия для молодых специалистов и опытных врачей в плане предоставления жилья.

– Учитывая такие условия, а также оснащение больницы и рост города, не удивлюсь, если специалисты из областных центров или столицы выразят желание переехать сюда работать и жить. Все это будет способствовать увеличению имиджа больницы, – считает министр здравоохранения.

ostrovets.by
 
 
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