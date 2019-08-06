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Республиканский конкурс «Жатва: и хлебом едины» становится популярнее у журналистов

07.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Республиканский конкурс «Жатва: и хлебом едины» становится популярнее у журналистов

Республиканский конкурс на лучшее освещение уборочной кампании в СМИ и на интернет-ресурсах «Жатва: и хлебом едины» становится популярнее у журналистов, сообщила специалист отдела пресс-конференций пресс-центра РУП «Дом прессы» Алена Поплавская, передает корреспондент БЕЛТА.

«Конкурс «Жатва: и хлебом едины» проходит всего лишь в четвертый раз. Но, несмотря на свою молодость, он набирает обороты, привлекая к участию все больше и больше журналистов. Так, в прошлом году на конкурс было представлено 98 работ от 90 редакций СМИ, — сказала Алена Поплавская. — Меняется подход авторов к подаче материалов: чувствуя конкуренцию, они стараются написать оригинально и непохоже на других».

В конкурсе могут участвовать материалы, опубликованные в печати, сетевых изданиях, вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, размещенные на интернет-сайтах в период уборочной кампании 2019 года.

Будут определены победители в следующих номинациях: «Лучшие авторские материалы (очерк, репортаж, специальные проекты) в печатных республиканских СМИ», «Лучшие авторские материалы (очерк, репортаж, специальные проекты) в печатных региональных СМИ», «Лучшие авторские материалы (видеосюжеты, репортажи, специальные проекты), вышедшие в эфир республиканских телевизионных или радиовещательных СМИ», «Лучшие авторские материалы (видеосюжеты, репортажи, специальные проекты), вышедшие в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ», «Лучшие фотоматериалы в печатных республиканских СМИ», «Лучшие фотоматериалы в печатных региональных СМИ», «Лучшие авторские материалы интернет-ресурса и сетевого издания».

Заявки принимаются по 1 октября по адресу 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11 с пометкой «На конкурс «Жатва: и хлебом едины». Итоги будут подведены ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Основные цели конкурса — реализация задач государственной информационной политики в развитии аграрного комплекса страны, формирование уважения к человеку труда, показ ярких достижений во время уборочной страды — 2019, содействие воспитанию трудолюбия у молодежи на положительном примере лучших семейных экипажей, трудовых коллективов.

Организатором конкурса выступает Министерство информации.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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