В Пинске пропала ещё одна женщина - ушла за грибами и ягодами

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинский ГОВД обратился местный житель, с заявлением о том, что его мать, Пугач Ольга Николаевна, 24.03.1930 года рождения, проживавшая по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, д.64 кв. 77, которая 05.08.2019 уехала на автобусе в лес за ягодами и грибами и больше о её местонахождении ничего не известно.





Приметы: на вид 85-90 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое, лицо круглой формы, глаза карие, нос прямой с широким основанием, волосы прямые, седые, коротко стрижена.

Особые приметы: сильно сутулится.