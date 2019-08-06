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В Пинске пропала ещё одна женщина - ушла за грибами и ягодами
07.08.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинский ГОВД обратился местный житель, с заявлением о том, что его мать, Пугач Ольга Николаевна, 24.03.1930 года рождения, проживавшая по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, д.64 кв. 77, которая 05.08.2019 уехала на автобусе в лес за ягодами и грибами и больше о её местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 85-90 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое, лицо круглой формы, глаза карие, нос прямой с широким основанием, волосы прямые, седые, коротко стрижена.
Особые приметы: сильно сутулится.
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В Пинский ГОВД обратился местный житель, с заявлением о том, что его мать, Пугач Ольга Николаевна, 24.03.1930 года рождения, проживавшая по адресу: г. Пинск, ул....
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