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МАРТ хотят разрешить согласовывать все административно регулируемые цены на товары и услуги

07.08.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли может получить полномочия согласовывать все цены, которые регулируются административно. В списке таких товаров и услуг в том числе и топливо. Об этом рассказал председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

МАРТ хотят разрешить согласовывать все административно регулируемые цены на товары и услуги

Фото: bere_moonlight0, pixabay.com

Сейчас административно регулируемые цены растут заметно больше, чем свободные.

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин привел как пример цены на обучение в вузах, которые увеличились на 25%, на питание в детсадах, выросшие на 10%. Он отметил, что это слабо влияет на инфляцию напрямую, но заметно — на инфляционные ожидания людей.

— А высокие инфляционные ожидания сдерживают дальнейшее снижение инфляции — надо снижать издержки, а не только решать структурные проблемы в отдельных сферах через рост цен, — сказал Дмитрий Мурин.

Поэтому имеет смысл согласовывать все повышения с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Проекты документов, которые могут дать ведомству такие полномочия, уже подготовлены.

— Все повышение цен идет непосредственно через МАРТ. Исключением было топливо, но сейчас подготовлено решение, и если оно будет принято, в последующем все повышение регулируемых цен исключительно только через МАРТ, — отметил Павел Каллаур. — Это принципиальная позиция и непосредственно МАРТ, и Национального банка. Мы глубоко убеждены, что все это должно быть в одних руках, должна быть обеспечена координация действий как минимум в рамках прогнозов и расчетов со стороны Национального банка и МАРТ.

 
 
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