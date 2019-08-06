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Всё серьёзно или пронесёт? По Бресту объявили штормовое предупреждение на 8 августа
07.08.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский городской отдел по ЧС предупреждает жителей областного центра: 08.08.2019 на большей части территории ожидаются грозы, сильные дожди, усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Будьте бдительны и аккуратны!
Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
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Брестский городской отдел по ЧС предупреждает жителей областного центра: 08.08.2019 на большей части территории ожидаются грозы, сильные дожди, усиление...
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