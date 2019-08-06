«Горит автомобиль»: судебные эксперты рассказали о причинах возгорания ТС

Источник материала: Виртуальный Брест

Новостные ленты порой пестрят заголовками о возгораниях автомобилей на улицах города. Бывают такие случаи и с сельхозтехникой на полях, особенно в летний период. Что удивительно, данный процесс может произойти как с транспортным средством, находящимся в движении (и здесь причина может быть очевидна для специалиста), так и в состоянии «покоя». В таких случаях свой вердикт выносят эксперты-пожаротехники. Разобраться в причине пожара, установить условия и обстоятельства, способствовавшие его возникновению, сделать вывод: техническая причина или поджог – основная задача специалистов.





Как отмечают эксперты, пожары автотранспортных средств характеризуются своей быстротечностью: автомобиль полностью выгорает примерно за двадцать минут. Наличие большого количества горючих материалов и пожароопасных веществ, обладающих высокой температурой горения, способствуют этому. Существует мнение, что «горят» преимущественно подержанные автомобили. Однако это не всегда так. Короткое замыкание, механический износ деталей могут стать причиной пожара «железного коня» с чуть более пятилетней историей. В подтверждение, случаем из практики делится эксперт-пожаротехник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Владимир Сергейчик:







– Причина возгорания в Пинске легкового автомобиля «Тойота Хайлендер» 2011 года выпуска для владельца была полной неожиданностью. Казалось бы, «здоровый» автомобиль. При осмотре было установлено, что огнем повреждена электропроводка, панель приборов, уничтожена внутренняя отделка салона. В ходе проведения экспертизы мы пришли к выводу, что непосредственной причиной возникновения пожара явились аварийные режимы работы электрической природы, а именно короткое замыкание бортовой электрической сети автомобиля.

Как отмечают эксперты, наиболее частыми причинами возгорания автомобилей являются короткое замыкание в штатной электросети и, что не удивительно, проводимые самостоятельно без специальной подготовки сварочные и иные ремонтные работы. В первом случае такое случается чаще всего из-за неправильного монтажа электрооборудования (сабвуфера, сигнализации, парктроника). Будьте бдительны – возгорание в некоторых случаях может произойти даже при использовании гнезда прикуривателя в качестве зарядки для мобильного телефона. За 7 месяцев текущего года в Брестской области произошло 55 возгораний транспортных средств, из которых 40 – автомобили.

Особенно, делятся эксперты, в летний период добавляется работы в связи с уборочной кампанией – комбайны работают в массиве высушенных зерновых культур и стерни, что делает уборочные работы наиболее пожароопасными. Случаи возгорания сельхозтехники в этот период не редки как на поле, так и после проведения сельхозработ. Так, в Березовском районе после трудового дня (около 19.00) рабочий оставил комбайн на территории механизированного двора – заглушил мотор, закрыл кабину и ушел домой, оставив ключи в замке зажигания. Спустя шесть часов из моторного отсека уже выбивался огонь… Возгорание увидела сторож и сообщила в пожарную службу. Для установления причины пожара потребовалась помощь экспертов.

– В результате пожара огнем был поврежден моторный отсек комбайна, кабина и элементы кузова. При осмотре было установлено, что наибольшее горение происходило в моторном отсеке, – вспоминает эксперт-пожаротехник Виктор Березюк.









При исследовании оплавлений, имевшихся на отобранных медных электрических проводниках, эксперт пришел к выводу – причиной возникновения пожара в кормоуборочном комбайне (2011 года выпуска) явилось короткое замыкание токоведущих жил электрических проводников в зоне установленного очага пожара. Как отмечают эксперты, преимущественно это типичная причина пожара для сельскохозяйственной техники.

Были в практике примеры, когда во время полевых работ из горящей техники водителю приходилось выпрыгивать. Такой случай произошел вблизи д.Селище Пинского района. Выполняя работы на тракторе, мужчина услышал сильный стук, после чего оглянулся и увидел пламя огня. Собственными силами потушить его не удалось, возгорание трактора локализовано сотрудниками МЧС . Воспламенение паров топлива при разгерметизации топливного бака стало причиной пожара.

Гарантий, что транспортное средство не загорится, нет. Ведь предусмотреть все возможные ситуации, которые приводят к возгоранию, невозможно. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области рекомендуют с учетом случаев из практики следить за исправностью электрической проводки и целостностью шлангов, не проводить самостоятельно ремонтно-сварочные работы и своевременно проводить техническое обслуживание транспортного средства.