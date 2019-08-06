Более 400 т томатов экспортировано в I полугодии через оптовые рынки Столинского района

Источник материала: Виртуальный Брест

Более 400 т томатов экспортировали производители в первой половине текущего года через оптовые рынки Столинского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Михаил Нестерович.





"Около 70% выращенной овощной продукции реализуется через оптовые рынки района за пределы республики, в частности в Россию. По итогам шести месяцев текущего года отправлено на экспорт 411 т томатов. Поставки продолжаются, поэтому объемы, понятное дело, выросли", - сказал Михаил Нестерович.

Фермерские хозяйства и жители Столинского района за год выращивают около 10 тыс. т помидоров. Основная оптово-закупочная площадка находится в агрогородке Ольшаны - это рынок фермерского хозяйства "Бродок". В сезон там реализуется от 2,5 до 5 тыс. т томатов. Овощную продукцию также оптом закупают на рынках в агрогородках Велемичи, Рубель, Большое Малешево, на специальной площадке Белоушского сельисполкома.

"Нынешний сезон нельзя назвать особенным. Цены на помидоры были выше прошлогодних, но к концу лета их стоимость по объективным причинам снизилась: сейчас время отпусков, у многих созрел урожай на личных подворьях. Условия диктует рынок. В прошлом году в этот период тоже было падение цен", - отметил зампредседателя райисполкома. Самая высокая стоимость 1 кг томатов в мае была Br4,5. Позже долгое время держалась примерно на уровне Br2, в начале августа упала до Br0,4-0,3. Прошлой весной самая высокая цена закупки была Br3,6, а в августе снизилась до Br0,25-0,2.

Переработкой овощной продукции в Столинском районе занимается ОАО "Горынский агрокомбинат". Предприятие специализируется на переработке зеленого горошка и огурцов, также закупает картофель, капусту, лук, кабачки, морковь, столовую свеклу, томаты и другие овощи. В этом году планируется приобрести до 50 т томатов.

В целом многие жители Столинского района выращивают овощи в промышленных масштабах. В первую очередь его называют огуречным краем. Здесь получают богатый урожай картофеля, моркови, капусты и другой продукции растениеводства. Местные власти оказывают содействие сельчанам в ее реализации и поисках рынков сбыта. На базе Ольшанского сельсовета проводятся рабочие встречи с участием руководства Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, Белкоопсоюза, представителей крупных торговых сетей и других заинтересованных.