ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 400 т томатов экспортировано в I полугодии через оптовые рынки Столинского района

07.08.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Более 400 т томатов экспортировали производители в первой половине текущего года через оптовые рынки Столинского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Михаил Нестерович.

Более 400 т томатов экспортировано в I полугодии через оптовые рынки Столинского района

"Около 70% выращенной овощной продукции реализуется через оптовые рынки района за пределы республики, в частности в Россию. По итогам шести месяцев текущего года отправлено на экспорт 411 т томатов. Поставки продолжаются, поэтому объемы, понятное дело, выросли", - сказал Михаил Нестерович.

Фермерские хозяйства и жители Столинского района за год выращивают около 10 тыс. т помидоров. Основная оптово-закупочная площадка находится в агрогородке Ольшаны - это рынок фермерского хозяйства "Бродок". В сезон там реализуется от 2,5 до 5 тыс. т томатов. Овощную продукцию также оптом закупают на рынках в агрогородках Велемичи, Рубель, Большое Малешево, на специальной площадке Белоушского сельисполкома.

"Нынешний сезон нельзя назвать особенным. Цены на помидоры были выше прошлогодних, но к концу лета их стоимость по объективным причинам снизилась: сейчас время отпусков, у многих созрел урожай на личных подворьях. Условия диктует рынок. В прошлом году в этот период тоже было падение цен", - отметил зампредседателя райисполкома. Самая высокая стоимость 1 кг томатов в мае была Br4,5. Позже долгое время держалась примерно на уровне Br2, в начале августа упала до Br0,4-0,3. Прошлой весной самая высокая цена закупки была Br3,6, а в августе снизилась до Br0,25-0,2.

Переработкой овощной продукции в Столинском районе занимается ОАО "Горынский агрокомбинат". Предприятие специализируется на переработке зеленого горошка и огурцов, также закупает картофель, капусту, лук, кабачки, морковь, столовую свеклу, томаты и другие овощи. В этом году планируется приобрести до 50 т томатов.

В целом многие жители Столинского района выращивают овощи в промышленных масштабах. В первую очередь его называют огуречным краем. Здесь получают богатый урожай картофеля, моркови, капусты и другой продукции растениеводства. Местные власти оказывают содействие сельчанам в ее реализации и поисках рынков сбыта. На базе Ольшанского сельсовета проводятся рабочие встречи с участием руководства Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, Белкоопсоюза, представителей крупных торговых сетей и других заинтересованных.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Более 400 т томатов экспортировали производители в первой половине текущего года через оптовые рынки Столинского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске рыбак «поймал» в Цнянском водохранилище пакет с патронами и гранатными запалами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика