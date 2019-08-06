ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рост цен в II полугодии будет замедляться - Нацбанк

07.08.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Рост цен во втором полугодии 2019 года в Беларуси будет замедляться, к концу года инфляция стабилизируется вблизи целевого ориентира в 5%, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

Рост цен в II полугодии будет замедляться - Нацбанк

"Наши оценки в целом не претерпели изменений. Во втором полугодии рост цен будет замедляться", - отметил Павел Каллаур.

Вместе с тем Нацбанк не исключает, что годовая инфляция в июле текущего года будет выше уровня июня. "Но это обусловлено эффектом низкой базы прошлого года. Напомню, в июле 2018 года было зафиксировано рекордное для этого периода года снижение цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, произошло изменение сроков повышения тарифов на услуги ЖКХ: в текущем году - в июле, в 2018 году - в сентябре. Именно за счет этих позиций мы можем увидеть более высокие цифры по инфляции в июле 2019 года", - пояснил Павел Каллаур.

В последующие месяцы инфляция будет замедляться и к концу 2019 года сложится вблизи 5%.

Рост цен в II полугодии будет замедляться - Нацбанк

В Нацбанке полагают, что нейтральное влияние на динамику инфляционных процессов со стороны внутренней экономики сохранится. Этому во многом будут способствовать уменьшение интенсивности потребительского кредитования и рост заработных плат, основанный на повышении производительности труда. В совокупности это ограничит риски роста цен выше целевого ориентира.

Регулятор ожидает, что поступление нового урожая позволит нивелировать рост продовольственных цен второй половины прошлого года, а также снизит вероятность возникновения конъюнктурных шоков в ближайшем будущем.

"Инфляция складывается в соответствии с нашими ожиданиями и остается на траектории достижения целевого ориентира на 2019 год. Уменьшилось воздействие факторов, которые могли усилить интенсивность инфляционных процессов. Снизились неопределенности и риски нарушения ценовой стабильности в будущем. Все эти факторы в совокупности предопределили наше решение о снижении ставки рефинансирования на 50 базисных пунктов. Это позволит сохранить нейтральный характер монетарной политики в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов в стране", - сказал Павел Каллаур.

По его словам, в последующем при принятии решений по ключевым ставкам правление Национального банка по-прежнему будет учитывать весь комплекс внутренних и внешних условий, а также формируемое ими изменение баланса между дефляционными и инфляционными факторами.

Как сообщалось, Нацбанк принял решение о снижении ставки рефинансирования с 14 августа до 9,5% годовых.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Рост цен во втором полугодии 2019 года в Беларуси будет замедляться, к концу года инфляция стабилизируется вблизи целевого ориентира в 5%, сообщил сегодня на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске рыбак «поймал» в Цнянском водохранилище пакет с патронами и гранатными запалами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика