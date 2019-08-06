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Рэпер L'One рассказал, за какую сумму лейбл Тимати был готов разрешить ему исполнять свои песни

07.08.2019 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Леван Горозия (рэпер L’One) рассказал, за какую сумму лейбл Тимати был готов разрешить бывшему артисту исполнять песни, выпущенные во время действия контракта с продюсерской компанией. Этой информацией артист поделился с Бастой в шоу «Вопрос ребром», которое недавно появилось на YouTube.


Фото: vk.com/l.one.mars

Леван Горозия признался, что решил покинуть лейбл задолго до того, как у него истек контракт с Black Star Inc.

— Два года назад я пришел к ребятам, они мне выставили чек в 170 миллионов российских рублей (примерно 2,6 миллиона долларов. — Прим. TUT.BY). Но, понятное дело, это сумасшедшие деньги, которые не хочется платить. Но дело даже не в них: за эти деньги они не отдают мне мои песни, а всего лишь разрешают их петь.

За два года, пока рэпер вел переговоры с лейблом, сумма значительно уменьшилась, рассказал L’One. Но не изменилась позиция Black Star: по словам Горозии, ни на каких условиях они не хотят передавать каталог песен и все права на них Левану — это его категорически не устраивает.

5 июля L’One подал в суд на лейбл Black Star, его владельца Тимура Юнусова (Тимати) и гендиректора Павла Курьянова (Пашу). Напомним, Тимати давал следующий комментарий насчет сложившейся ситуации: «Подписывая контракт, ты читал пункт про то, что весь контент, произведенный за эти годы, это собственность компании. У тебя никто ничего не забрал. Это априори не твое, Лева, ты просто этого так и не понял», — резюмировал Тимур Юнусов. Теперь сторонам придется решать конфликт в суде.

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Теги: Минск
 
 
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