Команда Кокорина и Мамаева «Золотой лев» сыграет в колонии с белгородским «Салютом»

Источник материала: Tut.by

«Салют» из Белгорода сыграет в колонии против команды форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, пишет sports.ru.

Клуб проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4, где отбывают наказание Кокорин и Мамаев.

Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.

«Салют», набрав 6 очков в трех матчах, занимает шестое место в зоне «Центр» в ПФЛ.