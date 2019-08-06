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Команда Кокорина и Мамаева «Золотой лев» сыграет в колонии с белгородским «Салютом»
Источник материала: Tut.by
«Салют» из Белгорода сыграет в колонии против команды форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева,
Клуб проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4, где отбывают наказание Кокорин и Мамаев.
Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.
«Салют», набрав 6 очков в трех матчах, занимает шестое место в зоне «Центр» в ПФЛ.
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Матч состоится 10 августа.
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