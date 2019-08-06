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Цифровая диктатура. Известный историк – о возможном будущем человечества

07.08.2019 18:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цифровая диктатура. Известный историк – о возможном будущем человечества
Фото из открытых источников

О ценностях

По мнению эксперта, будущие поколения людей будут не похожи на нынешние. Они научатся создавать тело и мозг человека, а также конструировать разум. Это, а не текстиль, автомобили или, например, вооружения, станет основным продуктом экономики XXI века.

«Как именно будут выглядеть будущие хозяева планеты? – задается вопросом Юваль Харари. – Это определят люди, в руках которых окажется информация».

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Ученый убежден: тот, кто контролирует информацию, сможет контролировать будущее всего живого на земле. Информация – это основной актив человечества, пришедший на смену более традиционным ценностям, таким как земля и промышленное оборудование.

Человечество приближается к тому моменту, когда оно научится «взламывать» организмы – точно так же, как сегодня хакеры взламывают системы. Для этого нужны всего две вещи: колоссальные обрабатывающие мощности и биометрические данные (информация о том, что происходит внутри человеческого тела и мозга).

О трендах в науке

В мире происходят одновременно две научные революции. Первая связана с развитием компьютерной науки (прежде всего, речь идет о машинном обучении и искусственном интеллекте), вторая – с развитием биологии, в частности с изучением человеческого мозга. В перспективе это даст нам необходимые вычислительные мощности и знания.

«Возможно, самое важное изобретение, которое произойдет на стыке двух революций (информационной  и биологической), – это биометрический сенсор, который сможет переводить биохимические процессы в теле и мозге в электронные сигналы. Компьютер сможет накапливать и анализировать их».

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О цифровой диктатуре

Когда у людей появятся алгоритмы, способные понимать их лучше, чем они сами понимают себя, предугадывать их желания, манипулировать их эмоциями и даже принимать решения от их имени, это может привести к цифровой диктатуре.

В XX веке демократия по большей части превзошла диктатуру, поскольку она, по мнению ученого, лучше показала себя в вопросах обработки данных и принятия решений.

«Мы привыкли думать о демократии и диктатуре с этической или политической точек зрения. Фактически же есть два различных метода обработки данных. Демократия обрабатывает информацию распределённым образом, она распределяет информацию и компетенцию принятия решений между различными институтами и людьми. Диктатура в свою очередь концентрирует всю информацию и силу в одном месте».

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В условиях XX века первая модель работала более эффективно. Именно поэтому, утверждает спикер, американская экономика превзошла советскую. В XXI веке новая технологическая революция может качнуть маятник в обратную сторону. Она может сделать централизованную обработку информации значительно более эффективной, чем распределенная. И если демократия не сможет адаптироваться к новым условиям, человечество будет жить при цифровой диктатуре.

О понимании работы

По мнению Юваля Харари, на протяжении большей части своей истории люди не работали вообще. Они выживали. Сама идея работы, суть которой сводится к тому, что человек едет в офис к 8 утра, где находится до вечера, – современна. Это не то, чем занимались наши предки – охотники и собиратели.

Скептицизм или тревожность касательно возможной потери работы – это не что­то новое. На протяжении промышленных революций человек всегда боялся, что машины возьмут верх и люди будут не нужны. Сегодня это может стать реальностью. 

Об эксплуатации человека

Когда вас эксплуатируют, это очень плохо, но у того, кого эксплуатируют, хотя бы есть сила. Сегодня люди чувствуют нечто худшее, чем эксплуатация, ­ свою ненужность. Если тебя эксплуатируют, это значит, что ты нужен, что никто, кроме тебя, твоей работы не сделает. Значительно хуже, если человек не востребован.

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Это одно из беспокойств, которое нарастает в современном обществе.

Другое беспокойство касается появления новых видов трудовой деятельности. Произойдет каскад технологических революций. Чтобы быть востребованными на рынке труда, людям придется снова и снова совершенствоваться, или «переизобретать» самих себя.

«Переизобрести себя, если тебе 20 лет, сложно. Но ты справишься с этим. Делать то же самое в 30, 40 и 50 лет… Это значительно повышает нашу тревожность».

О будущем рынке труда

Эксперт считает: люди слишком много внимания уделяют роботизации и искусственному интеллекту, когда говорят о будущем рынка труда.

«Столько же внимания мы должны уделять тому, что происходит в сфере биотехнологий».

Многие виды занятости связаны с пониманием человеческих эмоций. Даже если речь идет о том, чтобы просто вести автомобиль, нужно понимать поведение пешеходов. 

В случае если мы захотим заменить банкиров или социальных работников роботами, нам сперва придется обучить машины пониманию человеческих эмоций. 

По мнению эксперта, в не слишком отдаленном будущем роботы будут иметь более совершенный эмоциональный интеллект, чем люди. Он не утверждает, что у роботов появится сознание, речь идет о собственных чувствах. Это станет возможным благодаря развитию концепции, согласно которой эмоции – это только биохимический алгоритм, а не нечто непознаваемое.

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О досуге

Будучи историком, Юваль Харари замечает: многие люди по всему миру живут в райских условиях. Но они не ценят этого. Причина в том, что человечество научилось усердно трудиться, быть эффективным, но не умеет расслабляться. 

О саморазвитии

Под воздействием изменений, которые происходят в мире, встает вопрос о том, как людям правильно работать над собой, чтобы всегда быть конкурентными и успешными. Лучший совет, который эксперт, по его мнению, может дать, – это инвестиции в собственную психическую устойчивость, в способность держать удар и быстро восстанавливаться.

«Во времена хаоса единственное, что известно доподлинно, – это то, что нас ждут изменения».

Все ваши инвестиции в самих себя, обучение тому или иному навыку, например, освоению программирования, – это лотерея. Никто не может знать определенно, что из освоенных им умений в итоге будет нужным. Поэтому каждому человеку необходимо научиться способности переживать перемены.

«Научитесь просто выживать, когда все меняется, во времена этого стресса. Но это очень­очень сложно. Я не знаю ни одного университета, где учили бы эмоциональной приспосабливаемости…»

Досье «АиФ»

Юваль Ной Харари – израильский профессор, историк, автор всемирно известных бестселлеров «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня».

 
 
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Знаменитый ученый Юваль ХАРАРИ в ходе выступлений на Всемирном экономическом форуме рассказал о том, что ждет международный рынок труда и к чему приведет развитие...
 
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