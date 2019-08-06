Цифровая диктатура. Известный историк – о возможном будущем человечества

О ценностях
По мнению эксперта, будущие поколения людей будут не похожи на нынешние. Они научатся создавать тело и мозг человека, а также конструировать разум. Это, а не текстиль, автомобили или, например, вооружения, станет основным продуктом экономики XXI века.
«Как именно будут выглядеть будущие хозяева планеты? – задается вопросом Юваль Харари. – Это определят люди, в руках которых окажется информация».
Ученый убежден: тот, кто контролирует информацию, сможет контролировать будущее всего живого на земле. Информация – это основной актив человечества, пришедший на смену более традиционным ценностям, таким как земля и промышленное оборудование.
Человечество приближается к тому моменту, когда оно научится «взламывать» организмы – точно так же, как сегодня хакеры взламывают системы. Для этого нужны всего две вещи: колоссальные обрабатывающие мощности и биометрические данные (информация о том, что происходит внутри человеческого тела и мозга).
О трендах в науке
В мире происходят одновременно две научные революции. Первая связана с развитием компьютерной науки (прежде всего, речь идет о машинном обучении и искусственном интеллекте), вторая – с развитием биологии, в частности с изучением человеческого мозга. В перспективе это даст нам необходимые вычислительные мощности и знания.
«Возможно, самое важное изобретение, которое произойдет на стыке двух революций (информационной и биологической), – это биометрический сенсор, который сможет переводить биохимические процессы в теле и мозге в электронные сигналы. Компьютер сможет накапливать и анализировать их».
О цифровой диктатуре
Когда у людей появятся алгоритмы, способные понимать их лучше, чем они сами понимают себя, предугадывать их желания, манипулировать их эмоциями и даже принимать решения от их имени, это может привести к цифровой диктатуре.
В XX веке демократия по большей части превзошла диктатуру, поскольку она, по мнению ученого, лучше показала себя в вопросах обработки данных и принятия решений.
«Мы привыкли думать о демократии и диктатуре с этической или политической точек зрения. Фактически же есть два различных метода обработки данных. Демократия обрабатывает информацию распределённым образом, она распределяет информацию и компетенцию принятия решений между различными институтами и людьми. Диктатура в свою очередь концентрирует всю информацию и силу в одном месте».
В условиях XX века первая модель работала более эффективно. Именно поэтому, утверждает спикер, американская экономика превзошла советскую. В XXI веке новая технологическая революция может качнуть маятник в обратную сторону. Она может сделать централизованную обработку информации значительно более эффективной, чем распределенная. И если демократия не сможет адаптироваться к новым условиям, человечество будет жить при цифровой диктатуре.
О понимании работы
По мнению Юваля Харари, на протяжении большей части своей истории люди не работали вообще. Они выживали. Сама идея работы, суть которой сводится к тому, что человек едет в офис к 8 утра, где находится до вечера, – современна. Это не то, чем занимались наши предки – охотники и собиратели.
Скептицизм или тревожность касательно возможной потери работы – это не чтото новое. На протяжении промышленных революций человек всегда боялся, что машины возьмут верх и люди будут не нужны. Сегодня это может стать реальностью.
Об эксплуатации человека
Когда вас эксплуатируют, это очень плохо, но у того, кого эксплуатируют, хотя бы есть сила. Сегодня люди чувствуют нечто худшее, чем эксплуатация, свою ненужность. Если тебя эксплуатируют, это значит, что ты нужен, что никто, кроме тебя, твоей работы не сделает. Значительно хуже, если человек не востребован.
Это одно из беспокойств, которое нарастает в современном обществе.
Другое беспокойство касается появления новых видов трудовой деятельности. Произойдет каскад технологических революций. Чтобы быть востребованными на рынке труда, людям придется снова и снова совершенствоваться, или «переизобретать» самих себя.
«Переизобрести себя, если тебе 20 лет, сложно. Но ты справишься с этим. Делать то же самое в 30, 40 и 50 лет… Это значительно повышает нашу тревожность».
О будущем рынке труда
Эксперт считает: люди слишком много внимания уделяют роботизации и искусственному интеллекту, когда говорят о будущем рынка труда.
«Столько же внимания мы должны уделять тому, что происходит в сфере биотехнологий».
Многие виды занятости связаны с пониманием человеческих эмоций. Даже если речь идет о том, чтобы просто вести автомобиль, нужно понимать поведение пешеходов.
В случае если мы захотим заменить банкиров или социальных работников роботами, нам сперва придется обучить машины пониманию человеческих эмоций.
По мнению эксперта, в не слишком отдаленном будущем роботы будут иметь более совершенный эмоциональный интеллект, чем люди. Он не утверждает, что у роботов появится сознание, речь идет о собственных чувствах. Это станет возможным благодаря развитию концепции, согласно которой эмоции – это только биохимический алгоритм, а не нечто непознаваемое.
О досуге
Будучи историком, Юваль Харари замечает: многие люди по всему миру живут в райских условиях. Но они не ценят этого. Причина в том, что человечество научилось усердно трудиться, быть эффективным, но не умеет расслабляться.
О саморазвитии
Под воздействием изменений, которые происходят в мире, встает вопрос о том, как людям правильно работать над собой, чтобы всегда быть конкурентными и успешными. Лучший совет, который эксперт, по его мнению, может дать, – это инвестиции в собственную психическую устойчивость, в способность держать удар и быстро восстанавливаться.
«Во времена хаоса единственное, что известно доподлинно, – это то, что нас ждут изменения».
Все ваши инвестиции в самих себя, обучение тому или иному навыку, например, освоению программирования, – это лотерея. Никто не может знать определенно, что из освоенных им умений в итоге будет нужным. Поэтому каждому человеку необходимо научиться способности переживать перемены.
«Научитесь просто выживать, когда все меняется, во времена этого стресса. Но это оченьочень сложно. Я не знаю ни одного университета, где учили бы эмоциональной приспосабливаемости…»
Досье «АиФ»
Юваль Ной Харари – израильский профессор, историк, автор всемирно известных бестселлеров «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня».