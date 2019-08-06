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С 7 по 17 августа Госавтоинспекцией проводится общереспубликанская декада «Гостехосмотр»

07.08.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С 7 по 17 августа Госавтоинспекцией проводится общереспубликанская декада «Гостехосмотр»

Как показывают проводимые Госавтоинспекцией проверки на улицах и дорогах района участвуют в дорожном движении значительное количество транспортных средств с неудовлетворительным внешним видом и явными признаками технической неисправности, а так же не получивших разрешения на допуск к участию в дорожном движении и не прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр.
Учитывая изложенное, в период с 7 по 17 августа Госавтоинспекцией проводится общереспубликанская декада «Гостехосмотр» по контролю за своевременностью прохождения государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении транспортных средств.
Напоминаем что за нарушение ч. 5 статьи 18.12 административного Кодекса Республики Беларусь (управление транспортным средством в отношении которого не выдано разрешения на допуск к участию в дорожном движении) предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин, при повторном нарушении в течении года по ч.9.ст.18.12 штраф от 2 до 5 базовых величин.

 
 
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Как показывают проводимые Госавтоинспекцией проверки на улицах и дорогах района участвуют в дорожном движении значительное количество...
 
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