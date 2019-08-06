﻿ В Минске рыбак «поймал» в Цнянском водохранилище пакет с патронами и гранатными запалами. 21.by
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В Минске рыбак «поймал» в Цнянском водохранилище пакет с патронами и гранатными запалами

07.08.2019 18:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин вместе с женой отправился на Цнянское водохранилище на магнитную рыбалку. В итоге они поймали пакет с 66 патронами и двумя гранатными запалами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Молодая пара сразу же обратилась в милицию. На место происшествия незамедлительно выехала саперно-пиротехническая группа, которая после осмотра территории изъяла находку и направила в Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка..

 
 
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Минчанин вместе с женой отправился на Цнянское водохранилище на магнитную рыбалку.
 
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