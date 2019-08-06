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В Минске рыбак «поймал» в Цнянском водохранилище пакет с патронами и гранатными запалами
Источник материала: Tut.by
Минчанин вместе с женой отправился на Цнянское водохранилище на магнитную рыбалку. В итоге они поймали пакет с 66 патронами и двумя гранатными запалами. Об этом
Молодая пара сразу же обратилась в милицию. На место происшествия незамедлительно выехала саперно-пиротехническая группа, которая после осмотра территории изъяла находку и направила в Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь.
В настоящее время по данному факту проводится проверка..
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Минчанин вместе с женой отправился на Цнянское водохранилище на магнитную рыбалку.
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