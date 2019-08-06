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Лукашенко отметил заслуги британского посла в развитии отношений с Беларусью

07.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с республикой. Фионна Гибб завершила свою миссию в стране. Дипломат работала в Минске с 2016 года. Великобритания занимает третье место в мире по экспорту белорусских товаров после России и Украины. 
 
«Наш экспорт и товарооборот во многом зависят от поставки нефтепродуктов. И как только случились на нефтепроводе «Дружба» беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация. Все-таки потенциал у нас огромен с учетом вашего потенциала. Я хочу, чтобы вы довели до своего ведомства мысль о том, что нам надо интенсифицироваться в отношениях. И знаете, очень важно не терять время», – отметил Лукашенко.

В прошлом году товарооборот между странами приблизился к отметке в 3,5 миллиарда долларов. В Беларуси зарегистрировано более 200 компаний с британским капиталом. Страны связывают проекты в различных сферах – от энергетики до транспорта. Совсем скоро на рынке Великобритании появится белорусский электробус.



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Теги: Минск
 
 
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Фионна Гибб завершила свою миссию в стране. Дипломат работала в Минске с 2016 года.
 
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