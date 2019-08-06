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Лукашенко отметил заслуги британского посла в развитии отношений с Беларусью
07.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с республикой. Фионна Гибб завершила свою миссию в стране. Дипломат работала в Минске с 2016 года. Великобритания занимает третье место в мире по экспорту белорусских товаров после России и Украины.
В прошлом году товарооборот между странами приблизился к отметке в 3,5 миллиарда долларов. В Беларуси зарегистрировано более 200 компаний с британским капиталом. Страны связывают проекты в различных сферах – от энергетики до транспорта. Совсем скоро на рынке Великобритании появится белорусский электробус.
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Фионна Гибб завершила свою миссию в стране. Дипломат работала в Минске с 2016 года.
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