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Для многодетных семей в 2020 году построят почти 14 тысяч квартир
07.08.2019 19:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Для сравнения: в 2019 году для многодетных семей в планах построить 12 тыс. квартир, в 2018 году было возведено более 8,8 тыс.
По словам Дмитрия Микуленка, строительство жилья для нуждающихся в Беларуси остается доступным, сообщает
При среднем заработке по стране в 1043 руб., средняя стоимость квадратного метра сохраняется на отметке в 880 руб.
Сегодня улучшения жилищных условий ожидают порядка 600 тыс. семей, в том числе 37 тыс. многодетных.
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Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.
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