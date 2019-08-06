Для многодетных семей в 2020 году построят почти 14 тысяч квартир

Для сравнения: в 2019 году для многодетных семей в планах построить 12 тыс. квартир, в 2018 году было возведено более 8,8 тыс.

По словам Дмитрия Микуленка, строительство жилья для нуждающихся в Беларуси остается доступным, сообщает БЕЛТА .

При среднем заработке по стране в 1043 руб., средняя стоимость квадратного метра сохраняется на отметке в 880 руб.