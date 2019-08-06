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Для многодетных семей в 2020 году построят почти 14 тысяч квартир

07.08.2019 19:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Для многодетных семей в 2020 году построят почти 14 тысяч квартир
Фото из открытых источников

Для сравнения: в 2019 году для многодетных семей в планах построить 12 тыс. квартир, в 2018 году было возведено более 8,8 тыс. 

По словам Дмитрия Микуленка, строительство жилья для нуждающихся в Беларуси остается доступным, сообщает БЕЛТА.

При среднем заработке по стране в 1043 руб., средняя стоимость квадратного метра сохраняется на отметке в 880 руб.

Сегодня улучшения жилищных условий ожидают порядка 600 тыс. семей, в том числе 37 тыс. многодетных. 

Для многодетных семей в 2020 году построят почти 14 тысяч квартир
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Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.
 
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