Пусть хотя бы в жизни обычных людей этой гадости станет меньше. В промышленности, медицине уже не спастись от этого – планета превращается в свалку пластика…
Е. Ново, Минск
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«Нужно запретить полиэтиленовые пакеты в магазинах»
07.08.2019 19:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Пусть хотя бы в жизни обычных людей этой гадости станет меньше. В промышленности, медицине уже не спастись от этого – планета превращается в свалку пластика…
Е. Ново, Минск
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Фото из открытых источников Из белорусских магазинов могут исчезнуть бесплатные полиэтиленовые пакеты...
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