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«Нужно запретить полиэтиленовые пакеты в магазинах»

07.08.2019 19:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Нужно запретить полиэтиленовые пакеты в магазинах»
Фото из открытых источников

«Нужно запретить полиэтиленовые пакеты в магазинах» Из белорусских магазинов могут исчезнуть бесплатные полиэтиленовые пакеты
Полностью согласна с тем, что необходимо запретить использование полиэтиленовых пакетов в магазинах. Пока нет технологий по полной переработке, нужно ходить с тряпичной авоськой и пользоваться многоразовой посудой. Пройдите по лесу, по берегам водоемов, по обочине проезжей части – всё в пластиковых стаканчиках и ошмётках пакетов.

Пусть хотя бы в жизни обычных людей этой гадости станет меньше. В промышленности, медицине уже не спастись от этого – планета превращается в свалку пластика…

Е. Ново, Минск

 
 
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Фото из открытых источников Из белорусских магазинов могут исчезнуть бесплатные полиэтиленовые пакеты...
 
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