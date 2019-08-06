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Белгидромет предупреждает: в Беларусь 8 августа придет циклон Xaver

07.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Белгидромет предупреждает: в Беларусь 8 августа придет циклон Xaver, а с ним сильные дожди, грозы и порывистый ветер.  Об этом пишет tut.by. «Завтра территория Беларуси окажется под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, который будет смещаться через территорию нашей страны», — рассказали TUT.BY в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы, сильные дожди. Во второй половине дня — усиление ветра порывами до 15−20м/с.Белгидромет предупреждает: в Беларусь 8 августа придет циклон Xaver
Фото Дмитрия ЯЩЕНКО.


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Белгидромет предупреждает: в Беларусь 8 августа придет циклон Xaver, а с ним сильные дожди, грозы и порывистый ветер.  Об этом
 
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