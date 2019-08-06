Белгидромет предупреждает: в Беларусь 8 августа придет циклон Xaver, а с ним сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом пишет
Фото Дмитрия ЯЩЕНКО.
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Белгидромет предупреждает: в Беларусь 8 августа придет циклон Xaver
07.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Белгидромет предупреждает: в Беларусь 8 августа придет циклон Xaver, а с ним сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом пишет
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Белгидромет предупреждает: в Беларусь 8 августа придет циклон Xaver, а с ним сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом
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