Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Белгидромет предупреждает: в Беларусь 8 августа придет циклон Xaver, а с ним сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом пишет tut.by . «Завтра территория Беларуси окажется под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, который будет смещаться через территорию нашей страны», — рассказали TUT.BY в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы, сильные дожди. Во второй половине дня — усиление ветра порывами до 15−20м/с.

Фото Дмитрия ЯЩЕНКО.