На встрече бизнес-союзов и органов власти предприниматели говорили, что, по их мнению, документ КГК позволяет требовать от компаний корректировку налоговой базы. Но для этого применяются определенные «универсальные» принципы, а не анализируется конкретная сделка.





Представители органов власти выступили в защиту документа с двумя основными посылами. Первое. Нужно сначала дождаться применения на практике. Второе. Письмо от КГК на основании этой инструкции — это всего лишь «информирование» компании, а не выставление претензии. Бизнесмены с этим не согласны.









Одна из представительниц госорганов заверила, что непосредственно сами проверки будут вестись сотрудниками Департамента финансовых расследований КГК только на основании Налогового кодекса, но не инструкции. Также она напомнила, что предпринимательская деятельность — это действия «на свой страх и риск». Это вызвало смех в аудитории.





Представители КГК при этом на встречу не пришли. Были чиновники, например, из Минэкономики и других ведомств.