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Бизнес-союзы решили просить власть изменить "налоговую" инструкцию КГК

07.08.2019 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители бизнес-союзов на Консультационно-координационном совещании деловых сообществ решили требовать от властей изменить инструкцию Комитета госконтроля. Напомним, что документ чем-то похож на знаменитый Указ № 488.

На встрече бизнес-союзов и органов власти предприниматели говорили, что, по их мнению, документ КГК позволяет требовать от компаний корректировку налоговой базы. Но для этого применяются определенные «универсальные» принципы, а не анализируется конкретная сделка.

Представители органов власти выступили в защиту документа с двумя основными посылами. Первое. Нужно сначала дождаться применения на практике. Второе. Письмо от КГК на основании этой инструкции — это всего лишь «информирование» компании, а не выставление претензии. Бизнесмены с этим не согласны.


Одна из представительниц госорганов заверила, что непосредственно сами проверки будут вестись сотрудниками Департамента финансовых расследований КГК только на основании Налогового кодекса, но не инструкции. Также она напомнила, что предпринимательская деятельность — это действия «на свой страх и риск». Это вызвало смех в аудитории.

Представители КГК при этом на встречу не пришли. Были чиновники, например, из Минэкономики и других ведомств.
 
 
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Представители бизнес-союзов на Консультационно-координационном совещании деловых сообществ решили требовать от властей изменить инструкцию Комитета...
 
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