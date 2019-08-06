«Без билета» выступит в последний раз? Масштабное музыкально-лазерное шоу пройдет 11 августа у Дворца спорта

Музыкальный праздник под открытым небом объединит музыкантов, чьи таланты неизменно вызывают восторг у публики. Белорусские рок-музыканты «Без билета» в 2019 году собираются завершить деятельность коллектива, и у Дворца спорта состоится один из последних концертов группы.













Еще одним гостем вечера станет евродэнс-дуэт из Румынии Morandi. Музыканты известны слушателям своими хитами, прогремевшими на весь мир, — Beijo, Love Me и Angels. Следом на сцену выйдет родоначальник балканского рока и композитор, написавший саундтреки ко многим фильмам Эмира Кустурицы, — знаменитый Горан Брегович в сопровождении оркестра. Завершится музыкальная программа эффектным лазерным шоу.









Вход на концерт бесплатный. Происходящее на сцене будет транслироваться на больших экранах на площади Свободы у городской ратуши и на экране ТЦ Galleria Minsk.



