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«Без билета» выступит в последний раз? Масштабное музыкально-лазерное шоу пройдет 11 августа у Дворца спорта

07.08.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Масштабное музыкально-лазерное шоу с участием популярной белорусской группы «Без билета» и зарубежных гостей — дуэта Morandi и Горана Бреговича пройдет 11 августа у Дворца спорта, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Музыкальный праздник под открытым небом объединит музыкантов, чьи таланты неизменно вызывают восторг у публики. Белорусские рок-музыканты «Без билета» в 2019 году собираются завершить деятельность коллектива, и у Дворца спорта состоится один из последних концертов группы.



Еще одним гостем вечера станет евродэнс-дуэт из Румынии Morandi. Музыканты известны слушателям своими хитами, прогремевшими на весь мир, — Beijo, Love Me и Angels. Следом на сцену выйдет родоначальник балканского рока и композитор, написавший саундтреки ко многим фильмам Эмира Кустурицы, — знаменитый Горан Брегович в сопровождении оркестра. Завершится музыкальная программа эффектным лазерным шоу.


Вход на концерт бесплатный. Происходящее на сцене будет транслироваться на больших экранах на площади Свободы у городской ратуши и на экране ТЦ Galleria Minsk.
 
Теги: Минск
 
 
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Масштабное музыкально-лазерное шоу с участием популярной белорусской группы «Без билета» и зарубежных гостей — дуэта Morandi и Горана Бреговича пройдет 11 августа у...
 
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