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В Минске переименуют одну остановку и изменят трассы автобусных маршрутов № 11 и 90

07.08.2019 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с открытием движения по ул. Семеняко и Маршала Лосика до ул. Голубева с 8 августа изменяются несколько автобусных маршрутов, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» на предприятии «Столичный транспорт и связь».

В частности, автобусы маршрута № 90 «АС «Юго-Западная» — Семеняко» будут курсировать через ст. м. «Петровщина» в прямом направлении по ул. Железнодорожной, пр. Дзержинского, ул. Голубева, Семеняко, Маршала Лосика, обратно — по ул. Маршала Лосика, Академика Карского, Семеняко, Голубева, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной. Посадка у ст. м. «Петровщина» будет осуществляться на остановочном пункте на пр. Дзержинского перед перекрестком с ул. Голубева. Стоит отметить, на маршруте сократят интервалы движения по будним и выходным дням.


Автобусы № 11 «ДС «Веснянка» — Маршала Лосика» от ул. Маршала Лосика в сторону о. п. «Янковского» будут ходить по ул. Семеняко, Академика Карского, Янковского, Горецкого и далее по своей трассе. Со стороны ул. Янковского в направлении ул. Маршала Лосика маршрут не изменяется.

Транспортники уточнили, что в связи с переносом посадочных площадок остановка «Семеняко, 24» будет называться «Семеняко, 28».
 
Теги: Минск
 
 
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В связи с открытием движения по ул. Семеняко и Маршала Лосика до ул. Голубева с 8 августа изменяются несколько автобусных маршрутов, сообщили корреспонденту...
 
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