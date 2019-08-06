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Видеофакт. Японцы успешно испытали летающий автомобиль
Источник материала: Партизан
Японский производитель электроники NEC Corp. продемонстрировал «летающий автомобиль» с четырьмя пропеллерами, умеющий зависать в воздухе. Об этом
Испытательный полет проводился на высоте около трех метров в гигантском помещении, установленном NEC в пригороде Токио, переводит
Японское правительство активно поддерживает идею разработки летающего транспорта, желая, чтобы они массово появились уже к 2030-м годам. В частности, такие автомобили могут облегчить связь между соседними островами или при перемещении по району, пострадавшему от цунами и катастрофы на АЭС в Фукусиме.
Во время одной из предыдущих демонстраций летающий автомобиль японского стартапа Cartivator разбился. В этот раз испытания прошли успешно, но для такого транспорта все равно существует ряд проблем: нужны достаточно объемные батареи, системы безопасности и новые ПДД.
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Японский производитель электроники NEC Corp. продемонстрировал «летающий автомобиль» с четырьмя пропеллерами, умеющий зависать в воздухе. Об этом пишет apnews.com.
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