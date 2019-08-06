ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт. Японцы успешно испытали летающий автомобиль

07.08.2019 18:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Японский производитель электроники NEC Corp. продемонстрировал «летающий автомобиль» с четырьмя пропеллерами, умеющий зависать в воздухе. Об этом пишет apnews.com.


Испытательный полет проводился на высоте около трех метров в гигантском помещении, установленном NEC в пригороде Токио, переводит 42.tut.by

Японское правительство активно поддерживает идею разработки летающего транспорта, желая, чтобы они массово появились уже к 2030-м годам. В частности, такие автомобили могут облегчить связь между соседними островами или при перемещении по району, пострадавшему от цунами и катастрофы на АЭС в Фукусиме.

Во время одной из предыдущих демонстраций летающий автомобиль японского стартапа Cartivator разбился. В этот раз испытания прошли успешно, но для такого транспорта все равно существует ряд проблем: нужны достаточно объемные батареи, системы безопасности и новые ПДД.
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японский производитель электроники NEC Corp. продемонстрировал «летающий автомобиль» с четырьмя пропеллерами, умеющий зависать в воздухе. Об этом пишет apnews.com.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рост цен в II полугодии будет замедляться - Нацбанк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика